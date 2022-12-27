Есть много стран в мире, у которых есть основания быть недовольными пребыванием России в ООН, - дипломат Ельченко
Россия стала агрессором мирового уровня еще задолго до начала войны против Украины, поэтому многие страны имеют основания, чтобы быть недовольны тем, что РФ является членом ООН
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Система коллективной безопасности, которая была создана в 1945 году путем создания ООН и подписания устава организации - осквернена действиями РФ. Эти действия начались задолго агрессии против Украины. Ливия, Косово, вообще Балканы, Сирия. Я уже не говорю о Грузии в 2008 году" , – отметил он.
По мнению дипломата, Россия стала агрессором мирового уровня еще задолго до начала войны против Украины.
"Я бы еще упомянул Ближний Восток в целом и страны Африки - ЧВК Вагнер в Мали и ЦАР. Еще Венесуэла. Везде тянутся "пушистые" российские руки. Есть много стран и регионов в мире, которые имеют все основания, чтобы абсолютно быть недовольны тем , что РФ является членом ООН. Да еще сидит в Совбезе и злоупотребляет правом вето на каждом шагу", - подытожил Ельченко.
- Украинская сторона инициировала комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.
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