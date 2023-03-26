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Есть много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец, - историк Тимоти Снайдер

26 мартa, 2023 воскресенье
19:30
война с Россией

Историк Тимоти Снайдер считает, что ордер на арест Владимира Путина является первым шагом к полному краху его режима в РФ

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Эспрессо"

"Самое важное в отношении ордера на арест Путина - это то, что он напоминает всем о важности закона. Вторгнувшись в Украину, Россия нарушила, по сути, все возможные формы международного права, и таким образом она угрожает не только Украине и ее народу, но и самой идеи существования международного порядка. Поэтому независимо от того, будет ли Путин арестован или нет, идея о том, что закон и порядок имеют значение действительно важна, и это одна из вещей, которую Украина защищает для всех нас", - пояснил Снайдер. 

Историк убежден, что начавшаяся Путиным война с Украиной приведет к краху РФ

"Что касается Путина, то он, вероятно, не обеспокоен тем, что его арестуют, но то, что его осуждают на Западе, ему точно не импонирует. Почему? Потому что, несмотря на то, что россияне каждый день говорят нам, что они нас ненавидят, презирают и что им на нас плевать, Запад, все же остается единственным источником внутреннего престижа, туда они отправляют своих детей на обучение. Как только не забудет российская история, только мнение о том, что тебе закрытый въезд в Германию и в другие 132 страны, не может не волновать, однако то, как это будут трактовать в рамках российской внутренней политики, еще важнее. много причин считать, что режиму Путина должен прийти конец. А для россиян - это еще одна причина убедиться в том, что их стране не сможет помочь лидер, который не может путешествовать и многие люди считают военным преступником", - добавил он.

Полное интервью с американским историком Тимоти Снайдером будет опубликовано 26 марта в 20.00 на сайте Еспресо.TV. В то же время, его будут транслировать в прямом эфире Эспрессо и на YouTube Эспрессо.

Украина
Россия
Владимир Путин
военные силы Украины
оккупированные территории
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