"Есть много оптимизма": Усик и Фьюри возобновили переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона

Об этом написал инсайдер Майкл Коппинджер в twitter .

По его информации, Тайсон Фьюри после поединка с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну намерен подраться с Александром Усиком в Саудовской Аравии.

"Тайсон Фьюри сосредоточен на бое 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но разгораются переговоры по бою против Александра Усика в следующем году за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Источники ESPN говорят, что договоренность по бою Фьюри-Усика достигнута, есть много оптимизма", - написал Коппинджер.

Переговоры о бое Усик – Фьюри

Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Что известно о поединке Фьюри - Нганну

10-раундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Теперь француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).