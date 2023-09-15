"Есть много оптимизма": Усик и Фьюри возобновили переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри возобновили переговоры о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Об этом написал инсайдер Майкл Коппинджер в twitter .
По его информации, Тайсон Фьюри после поединка с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну намерен подраться с Александром Усиком в Саудовской Аравии.
"Тайсон Фьюри сосредоточен на бое 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но разгораются переговоры по бою против Александра Усика в следующем году за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в Саудовской Аравии. Источники ESPN говорят, что договоренность по бою Фьюри-Усика достигнута, есть много оптимизма", - написал Коппинджер.
Переговоры о бое Усик – Фьюри
Усик и Фьюри пытались договориться о поединке в конце прошлого и начале 2023 года, однако не достигли согласия и прекратили переговоры.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Что известно о поединке Фьюри - Нганну
10-раундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.
Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Теперь француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
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