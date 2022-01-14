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"Есть мнения, кто это сделал": Ермак назвал кибератаки на правительственные сайты потенциальной частью дестабилизации в Украине

14 января, 2022 пятница
19:07
Общество Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты в пятницу, 14 января, могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, об этом сообщала разведка и украинские партнеры

Об этом Ермак сказал во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.

"Честно говоря, это была часть беспокойств, которые мы получали на уровне нашей разведки, от наших партнеров, что это одна из потенциальных частей внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Я думаю, к сожалению, это один из примеров", – отметил Ермак.

Он отметил, что сейчас Служба безопасности и украинская разведка подробно изучают ситуацию и анализируют данные. Уже сейчас есть подозрения, кто мог организовать атаку на правительственные сайты. Ермак также подчеркнул, что Украина будет готова ответить, когда спецслужбы официально сообщат о сегодняшних событиях.

"Конечно, у нас есть определенные мнения, кто сделал это. И когда они (СБУ, разведка, - ред.) будут готовы официально проинформировать и сделать некоторые официальные шаги, конечно, в координации с нашими партнерами (потому что мы очень тесно сотрудничаем с США, Великобританией), мы будем абсолютно готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами по защите", - отметил Ермак.

Глава ОПУ добавил, что наиболее стратегическая инфраструктура в Украине "не была разрушена этой атакой", ведь она "очень хорошо защищена". По информации Ермака, большинство сайтов уже возобновили работу.


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Новости
кибератака
хакерская атака
Офис президента Украины
Андрей Ермак
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