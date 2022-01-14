"Есть мнения, кто это сделал": Ермак назвал кибератаки на правительственные сайты потенциальной частью дестабилизации в Украине

Об этом Ермак сказал во время общения с директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.



"Честно говоря, это была часть беспокойств, которые мы получали на уровне нашей разведки, от наших партнеров, что это одна из потенциальных частей внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Я думаю, к сожалению, это один из примеров", – отметил Ермак.



Он отметил, что сейчас Служба безопасности и украинская разведка подробно изучают ситуацию и анализируют данные. Уже сейчас есть подозрения, кто мог организовать атаку на правительственные сайты. Ермак также подчеркнул, что Украина будет готова ответить, когда спецслужбы официально сообщат о сегодняшних событиях.



"Конечно, у нас есть определенные мнения, кто сделал это. И когда они (СБУ, разведка, - ред.) будут готовы официально проинформировать и сделать некоторые официальные шаги, конечно, в координации с нашими партнерами (потому что мы очень тесно сотрудничаем с США, Великобританией), мы будем абсолютно готовы ответить на эту атаку и продолжить работу с нашими партнерами по защите", - отметил Ермак.



Глава ОПУ добавил, что наиболее стратегическая инфраструктура в Украине "не была разрушена этой атакой", ведь она "очень хорошо защищена". По информации Ермака, большинство сайтов уже возобновили работу.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.

Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.

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