Есть министры, которые будут вынуждены покинуть должности в "добровольно-принудительном формате", - Разумков

Об этом сказал Разумков во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Отставки возможны. Есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии", - сказал Разумков.

По словам председателя Верховной Рады, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате". Кадровые ротации в правительстве ожидаются после первой пленарной недели шестой сессии Рады.