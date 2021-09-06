Есть министры, которые будут вынуждены покинуть должности в "добровольно-принудительном формате", - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о возможных увольнениях среди министров этой осенью
Об этом сказал Разумков во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Отставки возможны. Есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии", - сказал Разумков.
По словам председателя Верховной Рады, есть министры, которые будут вынуждены покинуть свои должности в "добровольно-принудительном формате". Кадровые ротации в правительстве ожидаются после первой пленарной недели шестой сессии Рады.
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