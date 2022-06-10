Есть лого, нет названия: россияне запускают сеть быстрого питания вместо McDonald's, ушедшей из РФ из-за войны с Украиной
В РФ бывшие рестораны McDonald's снова открываются под новым брендом и с новым владельцем
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что перезапуск состоится в день России (12 июня), на Пушкинской площади в Москве, где впервые открылся McDonald's в России в январе 1990 года.
Издание отмечает, что открытие McDonald's в начале 1990-х годов стало символом улучшения отношений между Россией и США. Выход бренда является признаком того, что Россия и Запад снова поворачиваются друг к другу спиной.
Российские СМИ сообщают, что в воскресенье откроют сразу 15 ресторанов. TSN.24.ru обнародовали новую логическую сеть быстрого питания.
Пока неизвестно название сети. Ранее kommersant.ru писал о предложенных вариантах. Среди них "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только да" и "Тот самый". В телеграммах канале "Shot" опубликовали меню заведений.
- 16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российский рынок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное