Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что перезапуск состоится в день России (12 июня), на Пушкинской площади в Москве, где впервые открылся McDonald's в России в январе 1990 года.

Издание отмечает, что открытие McDonald's в начале 1990-х годов стало символом улучшения отношений между Россией и США. Выход бренда является признаком того, что Россия и Запад снова поворачиваются друг к другу спиной.

Российские СМИ сообщают, что в воскресенье откроют сразу 15 ресторанов. TSN.24.ru обнародовали новую логическую сеть быстрого питания.

Пока неизвестно название сети. Ранее kommersant.ru писал о предложенных вариантах. Среди них "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только да" и "Тот самый". В телеграммах канале "Shot" опубликовали меню заведений.

16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила, что окончательно покидает российский рынок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb