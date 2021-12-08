"Есть личная роль Байдена в урегулировании войны на востоке": Зеленский о разговоре президентов США и России
Президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, отметив роль американского лидера в урегулировании войны на востоке Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Всегда США поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость, у нас была двухпартийная поддержка, но самое главное, что мы видим - что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке. Мне кажется, что это самое важное", - сказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.
Президент добавил, что в целом положительно оценивает факт, что разговор состоялся. При этом он подчеркнул, что детали разговора и в целом свою реакцию выскажет после переговоров с Байденом, запланированных на 9 декабря.
Зеленский отметил, что с президентом США он будет разговаривать по телефону.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также Байден намерен поговорить с лидерами европейских стран.
- В офисе президента заявили, что реакция на переговоры Байдена и Путина будет после разговора Зеленского с президентом США.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.51Продажа 30.93
- Актуальное
- Важное