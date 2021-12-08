"Есть личная роль Байдена в урегулировании войны на востоке": Зеленский о разговоре президентов США и России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Всегда США поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость, у нас была двухпартийная поддержка, но самое главное, что мы видим - что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке. Мне кажется, что это самое важное", - сказал Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Киеве.

Президент добавил, что в целом положительно оценивает факт, что разговор состоялся. При этом он подчеркнул, что детали разговора и в целом свою реакцию выскажет после переговоров с Байденом, запланированных на 9 декабря.

Зеленский отметил, что с президентом США он будет разговаривать по телефону.