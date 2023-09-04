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Обзор

Есть ли план C в войне для Украины, Зеленский меняет министра обороны, а Россия снова бьет по украинскому порту. Акценты мировых СМИ 4 сентября

Андриана Стахив
4 сентября, 2023 понедельник
12:05
Мир про Украину

В фокусе международных изданий текущая ситуация в войне в Украине и то, каким будет ее развитие, тем временем Зеленский меняет министра обороны, а перед обсуждениями зернового соглашения с Эрдоганом Россия снова бьет по портам

На таких темах акцентируют международные издания на утро 4 сентября.

Может ли быть план C в войне в Украине?

Над этим вопросом задумывается Politico в контексте движения контрнаступления и возможного усиления давления на переговоры. Издание напоминает, что говорил американский генерал Марк Милли в ноябре прошлого года, когда сравнивал войну в Украине с Первой мировой. "У вас война, которую уже невозможно выиграть военным путем", – напоминают в издании слова Милли. Здесь Politico обращается к истории и подчеркивает ужасные потери Первой мировой войны, которая оставила след фактически на каждой европейской семье.

Между тем, в Украине приближается уже новый ноябрь, подчеркивает медиа: "Вскоре в Украину придут осенние дожди, которые значительно усложнят военным маневры. Признаки указывают на то, что если Украина не обеспечит прорыв на своем южном фронте и не прорвет все три уровня российской "линии Суровикина" к тому времени – то, что до сих пор не удавалось украинским войскам за три месяца упорных боев, – призывы к переговорам будут усиливаться".

Все внимание приковано к Запорожью, на которое возлагают большие надежды украинцы и западные страны после прорыва возле поселка Работино. Однако в Politico считают, что тот факт, что украинским силам удалось отвоевать всего 108 квадратных километров оккупированной территории с момента начала контрнаступления в начале июня, побуждает к осторожности в суждениях. Издание также подчеркивает скептическое отношение Пентагона к контрнаступлению и разговору в Киеве о продолжительной войне.

"Если Украина не достигнет значительно большего прогресса на местах до ноября, оговорка Милли возродится, и в этот раз она рискует превратиться в хор, где все больше людей будут ставить под сомнение, можно ли выиграть эту войну. Однако тогда мы сталкиваемся с преследовавшей западных союзников прогблемой с самого начала: они никогда не определяли четкие цели украинской войны", – отмечают в Politico.

По мнению медиа, наряду с грандиозной риторикой о том, что на кону стоит демократия, союзники избегали ответа, уклонялись и выворачивались, когда речь шла о четких целях. Частично это было связано с попыткой достичь единодушного согласия между союзниками, еще одной причиной было призрачное опасение ядерной эскалации.

Однако не только эти факторы. Вероятно, здесь повлияло и то, что в глубине души союзники Украины никогда не чувствовали, что их собственные демократические судьбы фактически поставлены на карту, и при всех ужасах войны в Украине, которые они могли видеть, население стран-союзников также этого не чувствует.

"В конце концов, если великий российский медведь не может покорить своего меньшего непосредственного соседа, то как он сможет захватить страны НАТО, не говоря уже об угрозе США", – объясняет такую позицию Politico.

По мнению медиа, призыв к переговорам будет только усиливаться, если контрнаступление ВСУ не приведет к военному прорыву, который бы имел большое значение.

"Россия и Украина имеют одну общую черту – их союзники не верят, что ни одна из сторон может одержать полную победу",– считает издание.

Длительная война не выгодна никому, ни союзникам, ни самой Украине, возможно, разве что Пекину, как отвлекая маневр для Запада и ослабление России, которой он отводит роль младшего партнера в общих делах.

"Другая проблема состоит в том, что даже если Зеленский согласится на переговоры – а нет никаких признаков того, что он настроен на это – рядовые украинцы не хотят вести переговоры с Россией, которая без разбора бомбит их дома, убивает, пытает и похищает детей" , – акцентирует Politico. – Более того, Путин вполне может согласиться на начало переговоров, но мы уже видели, чем заканчивались переговоры с ним".

Ведь для российского диктатора переговоры – это еще одно оружие, используемое для того, чтобы отвлекать, тянуть время, давать время для маневра в военных и дипломатических целях и заманивать в ловушку.

Есть ли план C в войне в Украине? Этот вопрос издания и дальше оставляет открытым, акцентируя вместе с тем на его необходимости в ситуации, которая складывается на поле боя и на международной арене.

Фото: Генштаб ВСУ

Зеленский меняет министра обороны

Зеленский сменил министра обороны, ссылаясь на необходимость "новых подходов", пишет The New york Times.

"Это было наибольшее изменение в украинском правительстве с момента полномасштабного вторжения России", – подчеркивает NYT.

Зеленский отметил в своем заявлении, что заменит его глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров.

"Алексей Резников прошел через более 550 дней полномасштабной войны, – цитирует издание Зеленского. – Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом".

NYT также делится вероятными причинами отставки, которые удалось узнать от чиновника в офисе президента, который не был уполномочен публично говорить об отставке. Среди них – понимание того, что Украина потребует нового руководства в связи с затягиванием войны, критика со стороны украинских общественных организаций и СМИ по поводу скандалов с заключением контрактов, а также собственная просьба Резникова уйти в отставку.

Издание также подчеркивает, что, несмотря на эти изменения, стабильность в Украине во время вторжения остается на значительно более высоком уровне, чем в России, где уже произошло не одно изменение военного руководства и даже бунт.

О смене министра обороны в Украине пишет также ряд крупных международных изданий, в частности BBC , The Guardian, Politico и другие.

Олексій Резніков

Фото: gettyimages

Россия бьет по украинским портам

Российские войска совершили массированную атаку с беспилотников на украинское побережье Дуная, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры. Это произошло на следующий день после того, как Россия совершила атаку с беспилотника на дунайский порт Рени, в результате которой, по данным украинских официальных лиц, погибли два человека, сообщает CNN.

Как отмечает издание, это произошло именно перед тем, как Путин должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, чтобы обсудить зерновое соглашение, из которого вышла Россия.

Общество
Мир
Украина
Россия
зерно
Война с Россией
США
Контрнаступление ЗСУ
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