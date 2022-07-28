Есть консолидированное мировое решение на понижение геополитического статуса России, а не на ее развал, - военный эксперт Черник

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Исходя из геополитического реализма, есть консолидированное мировое решение, кстати, здесь уникально совпали интересы США и Китая, на понижение геополитического статуса России. То есть Россию убирают, как крупного третьего игрока на мировой арене. Но, к огромному сожалению, нет решения о развале России. И если такого решения нет, то мы не должны себя кормить иллюзиями", - заметил военный эксперт.



Петр Черник отметил, что Украина сможет опасно себя чувствовать только тогда, когда Россия рухнет.



"Я считаю, что на осень эта военная фаза стихнет, потом будет настоящая оперативная пауза, которая может длиться как несколько месяцев, так и несколько лет. И итого , украинско- российская война должна усилить российский империализм. Потому что пока существует российская государственность" в том виде, в каком она есть, мы в опасности», – подчеркнул Черник.

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик выразил мнение, что Китай использует Россию для ослабления Запада и США.

Также эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что Запад из-за определенных послаблений может дойти до диалога с Россией .

25 июля издание Financial Times информировало, что Китай прекратил вкладывать деньги в Россию по проекту "Один пояс, один путь"

26 июля американское финансовое издание Finance.Yahoo сообщило, что Китай вытесняет Россию из совместного проекта создания самолета.

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