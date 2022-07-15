Есть конкретный приказ президента Генштабу готовить планы деоккупации всей Украины, мы дойдем до границ 1991 года, - Резников
Министр обороны Украины рассказал о планах президента вернуться к границам 1991 года и деоккупировать всю страну
Об этом Алексей Резников рассказал в интервью BBC Украина.
Зеленский отдал приказ отвоевать оккупированный юг, а затем и другие регионы Украины.
"Есть конкретный приказ президента Генеральному штабу готовить планы по деоккупации всей Украины, включая территории, оккупированные с 2014 года. Конкретный приказ. А дальше уже, с точки зрения приоритезации планов - военные, исходя из возможностей, должны предложить этот (план, - Рред.).
Мы дойдем до международно признанных границ по состоянию на 1991 год.
Вопрос в очередности кампаний и ресурса, который нам для этого нужен. И мы это, совершенно не скрывая, обсуждаем с нашими партнерами. Они знают о наших планах. И помогают нам, понимая, что и когда нам нужно для того или иного продвижения", – сказал Резников.
Министр обороны Украины подчеркнул, что вопрос не о конкретной наступательной операции.
"Речь и не может идти о конкретной наступательной операции, потому что я не генерал. Мы договорились с господином Залужным, что я не учу его воевать. И президент, кстати, не учит воевать. Президент ставит политические задачи, а военные профессионально готовят ту или другую кампанию", - добавил министр.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент приказал украинским военным вернуть оккупированные территории на Юге Украины, которые важны для экономики страны. Зенелский прокомментировал это заявление.
- 8 июля вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей южных областей срочно эвакуироваться.
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