Об этом говорится в телеграмм-канале президента.

Зеленский также заявил, что уже есть "конкретные результаты".

"Хороший разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании! ", – пишет глава государства.