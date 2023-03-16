"Есть конкретные результаты": Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины
В четверг, 15 марта, Владимир Зеленский по телефону пообщался с британским премьером Риши Сунаком, обсуждали экономическую и оборонную поддержку Украины
Об этом говорится в телеграмм-канале президента.
Зеленский также заявил, что уже есть "конкретные результаты".
"Хороший разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута. Обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий. Как всегда, есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании! ", – пишет глава государства.
- 14 марта лидер США Джо Байден и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего. Во время нее представители обсудили продолжение поддержки Украины и угрозы КНР.
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