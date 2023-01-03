"Есть конкретные решения": Зеленский обсудил с Риши Сунаком оборонное сотрудничество

Об этом глава государства написал в телеграме .

Зеленский отметил, что есть "конкретные решения" для приближения победы уже в этом году.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", - пишет Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте.

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