"Есть конкретные решения": Зеленский обсудил с Риши Сунаком оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во вторник, 3 января, обсудил с премьер-министром Британии оборонное сотрудничество для "приближения победы"
Об этом глава государства написал в телеграме .
Зеленский отметил, что есть "конкретные решения" для приближения победы уже в этом году.
"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия для приближения победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", - пишет Владимир Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский 3 января провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и рассказал о риске эскалации на фронте.
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