"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"

Об этом сообщил журналист The Athletic Лиам Тьюми.

По словам Тьюми, есть клубы, которые ждут Мудрика.

"Я недавно общался с несколькими заверившими меня людьми - даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в "Челси", есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте". "Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошим сочетанием", - сказал Тьюми.

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 20 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями и провел на поле всего 67 минут.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.

"Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро.