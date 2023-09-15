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"Есть клубы, которые ждут его", - журналист The Athletic спрогнозировал будущее Мудрика в случае провального сезона за "Челси"

15 сентября, 2023 пятница
17:59
Спорт

К звездному украинскому вингеру лондонского "Челси" Михаилу Мудрику есть интерес из немецкой Бундеслиги

Об этом сообщил журналист The Athletic Лиам Тьюми.

По словам Тьюми, есть клубы, которые ждут Мудрика.

"Я недавно общался с несколькими заверившими меня людьми - даже если и этот сезон будет неудачным для Мудрика в "Челси", есть клубы, которые ждут его и готовы дать ему возможность показать свой талант, восстановить собственную ценность и уверенность в другом месте". "Мне говорили о Бундеслиге как о потенциальном варианте. Учитывая его скорость и другие сильные стороны, это может быть хорошим сочетанием", - сказал Тьюми.

Результаты Михаила Мудрика в "Челси"

С момента своего трансфера Михаил Мудрик провел за "Челси" 20 матчей и отдал 2 ассиста. В этом сезоне 22-летний украинец еще не отличился результативными действиями и провел на поле всего 67 минут.

"Челси" завершил прошлый сезон АПЛ на 12-й позиции. В Лиге чемпионов лондонцы дошли до четвертьфинала.

"Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро.

Сборная Украины
Германия
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