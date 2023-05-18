Есть кейс, когда колонну техники РФ фиксировали в течение 100 км: чат-ботом еВраг воспользовались полмиллиона украинцев
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, что полмиллиона украинцев уже воспользовались сервисом, позволяющим информировать руководство Украины о дислокации оккупационных войск, штабов, складов с боеприпасами
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Ваши смартфоны превратились в оружие, которое каждый день помогает Силам обороны. А россияне понимают, что постоянно находятся под прицелом камер народной разведки", - написал Федоров.
Чиновник отметил, что есть случаи, когда одну колонну российской техники фиксировали 9 населенных пунктов на протяжении всего ее пути в 100 км. Это доказывает, что украинцы на временно оккупированных территориях не сдаются и делают все, чтобы в их город или поселок вернулся украинский флаг, - отметил министр.
Федоров призвал сообщать еВрагу о дислокации оккупационных войск, штабов, складов с боеприпасами, ракетных комплексах и т.д. Однако, украинцам следует оставаться осторожными и сразу удалять переписку.
- Министерство цифровой трансформации призвало жителей Запорожской области сообщать о технике российских войск через чат-бот "еВраг".
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