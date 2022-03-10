Есть изменения в нашу пользу. У врага проблемы со снабжением, – председатель ОВА о ситуации на Николаевщине
Враг обстреливает позиции украинских защитников с северного и северо-восточного направления.
Об этом в Телеграмме сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Эспрессо.TV
"Обстреливают наши позиции с северного, северо-восточного направления. Мы сейчас окапываемся. Враг не дремлет, следит за нашими перемещениями. Делают разные вбросы. Я прошу вас – не реагируйте. Что касается военных действий. Есть изменения в нашу пользу. Знаем, что в врага проблемы со снабжением", – написал Виталий Ким.
Глава ОВА также поблагодарил волонтеров за работу и помощь.
- Напомним, городской голова Николаева рассказал , что российские оккупанты "Градами" и "Ураганами" обстреливают блокпосты в городе из направления Кропивницкого.
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