Об этом сообщает AFP.

"По нашей оценке, иранские военнослужащие находились в Крыму и помогали России в этих операциях", – сказал он, и добавил, что иранцы были инструкторами и оказывали техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе.

"Тегеран сейчас принимает непосредственное участие "на земле" (в войне в Украине), а также из-за предоставления оружия, поражающего гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", - отметил Кирби.

Он отметил, что США будут "использовать все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять предоставлению Ираном этих боеприпасов против украинского народа", в частности, путем наложения санкций против Ирана и России.

Напомним, Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, нанесших удары по Украине.