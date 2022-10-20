"Есть инструкторами по поддержке дронов-камикадзе": в Белом доме подтвердили присутствие иранских военных в оккупированном Крыму
Сегодня, 20 октября, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США подтверждают присутствие иранских военных на оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает AFP.
"По нашей оценке, иранские военнослужащие находились в Крыму и помогали России в этих операциях", – сказал он, и добавил, что иранцы были инструкторами и оказывали техническую поддержку для запуска иранских дронов-камикадзе.
"Тегеран сейчас принимает непосредственное участие "на земле" (в войне в Украине), а также из-за предоставления оружия, поражающего гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", - отметил Кирби.
Он отметил, что США будут "использовать все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять предоставлению Ираном этих боеприпасов против украинского народа", в частности, путем наложения санкций против Ирана и России.
- Напомним, Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, нанесших удары по Украине.
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