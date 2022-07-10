Есть информация о перспективе перетаскивания резерва РФ из Крыма, - ОК "Юг"
В ближайшее время российский агрессор может подтянуть на Юг резервы из Крыма
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в зоне ответственности динамичная и контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но пока такое движение не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Российские ДРГ
Ночью с 8 на 9 июля враг снова предпринял попытку обойти наши позиции диверсионно-разведывательной группой до 10 человек в районе Ольгиного и прорваться в тыл подразделений. Но подвергся отпору и отступил.
Ситуация в Кривом Роге
На рассвете враг устроил "Ураган" двенадцатью реактивными снарядами по Кривому Рогу. Существенные повреждения получил жилой район Ингулец.
Предварительно потери составляют 2 погибших и 1 раненый. Повреждены несколько домов, автомобилей, городская инфраструктура.
Ситуация в Николаеве
Почти одновременно обстрелу был подвергнут и Николаеву. Снова использовали модифицированную зенитно-ракетную систему С-300 со снарядами максимального осколочного поражения.
Повреждены более 10 частных домов, есть попадание на территорию автотранспортного предприятия, где во внутреннем дворе находились десятки гражданских автомобилей и автобусов, получивших существенные повреждения, также пострадал состав овощной базы. Потерь среди местного населения нет.
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