Есть информация о новых ракетных ударах и блекаутах, - Арахамия предупредил украинцев
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил украинцев, что на следующей неделе россияне могут нанести новые массированные ракетные удары по территории Украины
Об этом Арахамия заявил в эфире телемарафона.
Есть вероятность блекаута.
"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Днем 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды и электроэнергии приостановили в Киеве.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
- Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением .
- Вечером Воздушные силы сообщали, что в общей сложности противовоздушная оборона сбила 51 крылатую ракету из атаковавших 70 и 5 дронов-камикадзе.
- Позже в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу , Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
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