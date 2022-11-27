Об этом Арахамия заявил в эфире телемарафона.

Есть вероятность блекаута.

"Нужно заранее приготовить запасы продуктов в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блекауты", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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