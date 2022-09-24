Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

"У нас достаточно достоверный инсайд, что происходит экономическая мобилизация Беларуси. Она предусматривает перевод предприятий в режим военного времени как государственной, так и частной формы собственности. Подготовка к мобилизации экономики проводилась несколько месяцев и раньше нам посылали инсайды", - отметил он.

По данным Латушко, КГБ под руководством Секретариата Совбеза провел анализ и проверку всех предприятий.

"Составлен соответствующий список тех предприятий, которые могут быть задействованы в случае объявления военного положения или дальнейшей поддержки режима Лукашенко войны в Украине. По имеющимся данным, российский генерал, секретарь Совбеза Вольфович фактически становится начальником штаба всей страны и имеет право руководить, как региональными властями, так и конкретными предприятиями", - подытожил политик.