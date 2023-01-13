"Есть информация о модернизации аэродрома под стратегическую авиацию": генерал-майор СБУ Ягун объяснил, почему оккупанты не запускают ракеты из Беларуси
Россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики - сейчас идет модернизация одного из аэродромов
Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.
"Из Беларуси летели два основных вида ракет - Кинжалы, которые базировались на МиГ-31 и это Искандеры. Последние - закончились. Их очень мало. Искандеры - возможные носители тактического ядерного оружия и их нужно хотя бы несколько десятков штук сохранить для ядерной доктрины", – отметил он.
Ягун подчеркнул, что Искандеры там якобы присутствуют, но стрелять ими они дальше не могут.
"Кинжал - это очень дорогостоящая ракета и у них остался только один носитель. Их было 4 - один упал, у другого двигатель загорелся. Кинжалов так же не так много", - сказал генерал-майор.
По его мнению, россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики.
"Идет модернизация одного из аэродромов. Но там есть проблема в ракетах, они вынуждены их запускать над водной поверхностью, до 10% - просто падает. Они вынуждены запускать эти ракеты над безлюдными территориями, чтобы не попасть по своим, поэтому используется Каспий. Поэтому Беларусь сейчас выпала из этого процесса", - подытожил Ягун.
- 8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.
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