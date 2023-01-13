Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

"Из Беларуси летели два основных вида ракет - Кинжалы, которые базировались на МиГ-31 и это Искандеры. Последние - закончились. Их очень мало. Искандеры - возможные носители тактического ядерного оружия и их нужно хотя бы несколько десятков штук сохранить для ядерной доктрины", – отметил он.

Ягун подчеркнул, что Искандеры там якобы присутствуют, но стрелять ими они дальше не могут.

"Кинжал - это очень дорогостоящая ракета и у них остался только один носитель. Их было 4 - один упал, у другого двигатель загорелся. Кинжалов так же не так много", - сказал генерал-майор.

По его мнению, россияне могут сделать аэродром в Беларуси для того, чтобы можно сажать стратегические бомбардировщики.

"Идет модернизация одного из аэродромов. Но там есть проблема в ракетах, они вынуждены их запускать над водной поверхностью, до 10% - просто падает. Они вынуждены запускать эти ракеты над безлюдными территориями, чтобы не попасть по своим, поэтому используется Каспий. Поэтому Беларусь сейчас выпала из этого процесса", - подытожил Ягун.

8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.