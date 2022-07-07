Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказывает в телеграмме.

По его словам, все чаще становится известно о том, что российские оккупанты преследуют местных жителей с проукраинской позицией или просто отказывающихся от сотрудничества с россиянами.

По некоторой информации, жителей расстреливают прямо на улицах.

Как сообщает ОГА, местные коллаборанты помогают захватчикам и указывают им точные адреса жителей с проукраинской позицией.

Кроме того, по словам ОГА, жителей, которые отказываются работать под руководством оккупационной "власти", вынуждают выходить на работу путем угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.

Как передает Гайдай, соглашающиеся мужчины обычно получают повестки.

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