Есть информация, что в Кременной оккупанты преследуют людей с проукраинской позицией, - Гайдай
По предварительным данным, в городе российский террор достигает такого уровня, что людей расстреливают прямо на улице
Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказывает в телеграмме.
По его словам, все чаще становится известно о том, что российские оккупанты преследуют местных жителей с проукраинской позицией или просто отказывающихся от сотрудничества с россиянами.
По некоторой информации, жителей расстреливают прямо на улицах.
Как сообщает ОГА, местные коллаборанты помогают захватчикам и указывают им точные адреса жителей с проукраинской позицией.
Кроме того, по словам ОГА, жителей, которые отказываются работать под руководством оккупационной "власти", вынуждают выходить на работу путем угроз. Например, речь идет о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики.
Как передает Гайдай, соглашающиеся мужчины обычно получают повестки.
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