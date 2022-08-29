Об этом сообщили депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань , журналист Андрей Цаплиенко , херсонское издание " Мост " и УП .

"Появилась информация, что в Железном Порту застрелили экс-нардепа-изменника Алексея Ковалева. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего "министра" сообщают и сразу удалившие пропагандистские СМИ", - написал Хлань.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко также подтвердил смерть коллаборанта. Он говорит, что Ковалев был зарезан в собственном доме в Голой Пристани. Его жена – с асфиксией (удушением), ей оказывали медицинскую помощь.

Источник УП в "Слуге Народа" также подтверждает информацию о смерти Ковалева.

"Да, правда", – ответил собеседник.

В свою очередь издание "Мост", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, косвенно подтверждает информацию о смерти Ковалева. Однако издание отмечает, что источники осторожны с утверждениями, поскольку есть вероятность инсценировки.

После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.

8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку кафиров. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.

7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию.

15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесению залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн.

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