Есть информация, что в ближайшее время инфраструктурные объекты Украины могут быть защищены новейшими комплексами ПВО, – политолог Шлинчак
Западные партнеры могут в ближайшее время передать Украине новейшие системы противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры
Об этом в эфире Еспресо рассказал политолог Виктор Шлинчак.
"У меня есть информация о том, что в ближайшее время, возможно, все наши инфраструктурные объекты будут защищены новейшими комплексами ПВО. Я очень надеюсь, что это сейчас делает командование и западные партнеры ускорят передачу этих комплексов и тогда мы действительно сможем иметь хоть какой-то защитный купол", - сказал он.
Шлинчак подчеркнул, что это не будет такой купол, как в Израиле.
"К тяжелой зиме надо готовиться и очень хорошо, что власти начали коммуницировать то, с какими трудностями можно столкнуться. я очень надеюсь, что Россия выстрелила себе в ногу. Такойя реакцией (обстрелы критической инфраструктуры, – ред.) – Россия показала, что она бессильна вести наступление. С другой стороны, она показала свои возможные шаги. Надеюсь, что это ускорит предоставление нам таких комплексов и в течение месяца мы сможем говорить об этом как о свершившемся факте", - подытожил политолог.
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