Есть информация, что дело подразделения "Медведи" передали в "суд ДНР". Призываем мировое сообщество отреагировать, – жена командира подразделения
Жена командира подразделения "Медведи" Марина Кравцова отметила, что боевики непризнанного формирования "ДНР" могут казнить украинских бойцов
Об этом Кравцова заявила на пресс-конференции Ассоциации семей защитников Азовстали.
"Последний раз мы разговаривали с мужем перед выходом из Азовстали. После того, я увидела его фото, на которых видно, что он похудел, и даже мне было очень трудно его узнать. Это результат трехмесячной борьбы за Мариуполь", - сказала жена украинского бойца Александра. Кравцово.
Она отметила, что ее муж, командир подразделения "Медведи", являющегося официальной частью полка "Азов" Нацгвардии Украины, и его побратимов считали погибшими, но воины живы и находятся в плену.
Как рассказывает Кравцова, из вражеских источников известно, что подразделение ее мужа увезли в неизвестном направлении и держат отдельно от других пленных.
"Дальнейшая судьба моего мужа и других бойцов неизвестна. Я не знаю, где они. Я не знаю, какое у них состояние здоровья. Я не знаю, оказывают ли им должную медицинскую помощь", - заявила Марина Кравцова.
Она также подчеркнула, что по некоторым источникам дело подразделения "Медведей" уже передали в "суд ДНР".
"Им будет инкриминирована высшая мера наказания - смертная казнь. Я не понимаю, как в 21 веке боевики непризнанного формирования могут судить людей, которые защищали свои земли, защищали свою семью, защищали детей и людей пожилого возраста. Поэтому мы обращаемся к мировому сообществу с призывом отреагировать на это", – сказала Кравцова.
Она также подчеркнула, что согласно Женевским конвенциям, родственники всех военнопленных имеют право знать местонахождение каждого бойца и имеют право на переписку как минимум 2 раза в неделю.
"Прошло полтора месяца как у меня нет никакой информации о моем муже. Как и у большинства семей наших героев, которые находятся в плену. Украина соблюдает все положения Женевских конвенций по военнопленным на нашей территории. И мы призываем и надеемся, что другие стороны будут действовать так же, соблюдать права человека, проявит гуманность", - сказала она.
Кравцова также призвала российскую сторону допустить Красный Крест и ООН с мониторинговой миссией, чтобы показать, в каком состоянии находятся украинские защитники.
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