Об этом сообщили премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы в интервью Welt, пишет " Европейская правда ".

"Россия использует энергию как инструмент шантажа – Германия не должна поддаваться на требования шантажа, иначе это приведет к повторению ошибок прошлого", - говорится в сообщении.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что Россия лжет о технических неисправностях "Северного потока", чтобы шантажировать Европу.

"Неужели кто-то верит, что с "Северным потоком" есть технические проблемы? Есть также проходящий по суше трубопровод "Ямал", которым может воспользоваться Россия. Я не понимаю этих разговоров", - сказала Шимоните.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш напомнил, что страны Балтии ранее выступали против строительства "Северного потока" и предупреждали Германию об опасности зависимости от одного поставщика.

"Россия использует энергетику как средство шантажа. В Берлине, однако, решили продолжить проект. "Северный поток - 2" еще больше усугубил ситуацию. И снова нас не послушали. Но ошибки прошлого повторились. Важно действовать сейчас, чтобы выйти из этой ситуации. Я вижу, что Германия ищет пути. Я уверен, энергетический кризис будет проблемой этой зимы, возможно, следующей. А дальше уже нет. Но то, что кто-то говорит, что ты должен уступить шантажисту, чрезвычайно опасно",– сказал Кариньш.

Также главы правительств стран Балтии отметили необходимость объяснять людям необходимость поддержки Украины.

"В моей стране 25% инфляции. Это военный налог, я так это вижу. Мы платим его в евро, украинцы – жизнями. Вы в Германии имеете лучших соседей, чем мы в Эстонии. Я понимаю, что немцам сложнее объяснить необходимость нынешней политики. Но это как раз наша обязанность. Надо объяснять людям, почему нужно помогать Украине. Чтобы Россию отбросили и эта война закончилась", - сказала премьер Эстонии Кая Каллас.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.

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