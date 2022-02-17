"Есть единство, чтобы его применить": Боррель сообщил, что ЕС подготовил пакет санкций против России

Стенограмма его выступления обнародована на сайте Европейской службы внешних действий , передает Укринформ .

"Я только что прибыл с министерской встречи НАТО, где мы говорили о координации между ЕС и НАТО. Понятно, что никто не увидел отвода войск. Но почему мы были свидетелями, и мы очень этим обеспокоены – это усиление боевых действий и тяжелых обстрелов на некоторых участках. контактной линии, точно той части, которую я посещал в начале января и где не было никакой военной активности в течение прошлого месяца", - отметил Высокий представитель ЕС.



Читайте также: США готовят против России санкции, которые способны ее остановить, - посол Маркарова

Он сообщил, что в течение нескольких прошлых часов там произошли тяжелые обстрелы и бомбардировки, оживились боевые действия с целью создать атмосферу и впечатление "атак против россиян" в этой части Украины.

"Если к этому добавить тот факт, что Дума проголосовала за обращение к президенту России Путину по признанию независимости этих двух "республик", весь этот пакет в комплексе увеличивает наши тревоги", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что ЕС ищет дипломатические пути для разрешения этого кризиса.

"Совет ЕС был сегодня проинформирован об этом, мы уже подготовили полный пакет санкций. Мы провели эту работу. Я был в контакте с США, со всеми близкими по убеждениям странами, при технической помощи Еврокомиссии. У нас уже подготовлен очень жесткий пакет санкций. И , как Высокий представитель, я готов представить этот пакет Совету ЕС, потому что именно Совет ЕС имеет ответственность и способность принимать санкции. От меня зависит представление этого пакета санкций, и я сделаю это, как только это будет необходимо. Если агрессия произойдет", - подчеркнул Боррель.



Высокий представитель ЕС отметил, что одной из главных составляющих этих ограничительных мер является вопрос энергетики.

"Европа полностью объединена вокруг этого вопроса. Санкции требуют единодушия всех стран-членов. Но сегодня во время Европейского Совета все подтвердили согласие. Существует единство в том, чтобы применить его (пакет санкций – ред.)", - добавил Боррель.

Американские сенаторы подготовили законопроект о введении новых санкций против РФ и дополнительные $500 млн военной помощи Украине.