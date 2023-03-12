Есть движение на укрепление нашей духовной независимости, - Зеленский

Об этом он заявил 12 марта в своем вечернем обращении .

"Есть на этой неделе движение и на укрепление нашей духовной независимости. Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина продолжит это движение, чтобы не позволить России манипулировать духовностью украинского народа, разрушать святыни и воровать украинские ценности.

Президент Украины отметил энергетиков, работников ремонтных бригад и других, благодаря кому удалось ликвидировать последствия террористического удара со стороны России в четверг. По его словам, по состоянию на воскресенье удалось восстановить технические возможности поставки электричества в Харькове, Житомирской и других городах и громадах, где были проблемы с электрикой.

Также Зеленский поблагодарил спасателей из разных областей Украины, которые ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов. Отдельно он отметил 41-ю государственную пожарно-спасательную часть города Константиновка Донецкой области. Глава государства поблагодарил и всех воинов, защищающих Украину, а также волонтеров и медиков.

"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве и о единстве мира ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою за независимость нашего государства!" – подчеркнул Зеленский.