Есть движение на укрепление нашей духовной независимости, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расторжение соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской лаврой является укреплением духовной независимости Украины
Об этом он заявил 12 марта в своем вечернем обращении .
"Есть на этой неделе движение и на укрепление нашей духовной независимости. Общество это видит. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина продолжит это движение, чтобы не позволить России манипулировать духовностью украинского народа, разрушать святыни и воровать украинские ценности.
Президент Украины отметил энергетиков, работников ремонтных бригад и других, благодаря кому удалось ликвидировать последствия террористического удара со стороны России в четверг. По его словам, по состоянию на воскресенье удалось восстановить технические возможности поставки электричества в Харькове, Житомирской и других городах и громадах, где были проблемы с электрикой.
Также Зеленский поблагодарил спасателей из разных областей Украины, которые ежедневно ликвидируют последствия российских обстрелов. Отдельно он отметил 41-ю государственную пожарно-спасательную часть города Константиновка Донецкой области. Глава государства поблагодарил и всех воинов, защищающих Украину, а также волонтеров и медиков.
"Мы сейчас живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве и о единстве мира ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою за независимость нашего государства!" – подчеркнул Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта присвоил звание Героя Украины солдату Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!".
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