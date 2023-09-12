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Есть две положительные новости, которые завершат историю с выходками Илона Маска: Огрызко об отключении Starlink в Крыму

12 сентября, 2023 вторник
23:23
Война с Россией

Владимир Огрызко, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины, отметил, что наконец-то конгресс США понял опасность концентрации власти в руках того или иного миллиардера, поэтому будет проводить соответствующие слушания. Кроме того, Пентагон заключил контракты с Маском по выполнению определенных функций в интересах Украины

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Надо сказать для баланса, что благодаря Starlink, и Маск давал на это согласие, наши Вооруженные силы делали свою работу максимально эффективно. А то, что Илон Маск в какой-то момент начал, так сказать, уклоняться, это уже другая история. Однако здесь есть две положительные новости. Первая новость о том, что наконец-то в конгрессе США поняли, что давать такую власть даже своим миллиардерам – это опасность", - отметил дипломат.

Владимир Огрызко добавил, что в конгрессе состоятся слушания, куда пригласят и Маска. Будут обсуждать, каким образом нужно ограничивать безграничную власть, приобретаемую тем или иным миллиардером, особенно, если он занимается телекоммуникациями. И, скорее всего, найдутся хорошие законодатели, которые это переформатируют в определенные параграфы закона.

"А вторая новость заключается в том, что Пентагон с тем же Маском заключил контракты, каким образом Маск будет выполнять свои функции в интересах Украины. И теперь мы не будем зависеть от того, захотел ли он включить Starlink, или высключить – это уже обязательство Маска перед Пентагоном. А там, как вы знаете, в таких случаях не шутят: если ты обязался что-то делать, то будешь это делать. Таким образом на этом история с выходками Илона Маска будет успешно завершена", - резюмировал Огрызко.

Что предшествовало

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, в результате чего стали многочисленные человеческие жертвы.

Позже Маск заявил , что не считает себя предателем из-за отключения спутникового интернета Starlink во временно оккупированном россиянами Крыму.

"Я – гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и предатель, то это те, кто называет меня таким", - заявил миллиардер.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов, США взяли расходы на себя.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму

Видео
Украина
военные силы Украины
Илон Маск
США
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