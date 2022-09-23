Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Андрей Веселовский отметил, что многое в последнее время появилось публикаций и экспертных мнений на тему применения Путиным ядерного оружия.



"Раньше использование ядерного оружия считалось невозможным, а в последнее время не только допускается, но уже предлагаются определенные способы противодействия. И есть два главных варианта. В первом варианте, если Путин применяет ядерное оружие, то одна из стран НАТО, не будем его называть, отвечает ядерным оружием такого же масштаба и уровня против того места, откуда было направлено ядерное оружие.Второй вариант – в ответ применяется не ядерное оружие, а современное высокотехнологичное оружие с выборочным поражением, и это более возможный и приемлемый вариант для Запада, так как уменьшает риск полномасштабной мировой ядерной войны. К такому второму варианту сейчас склоняются эксперты",- прокомментировал дипломат.

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