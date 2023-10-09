"Есть другие варианты наполнения бюджета": первый вице-президент Торгово-промышленной палаты об увеличении налогов

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я бы сегодня не ставил на повестку дня вопрос о поднятии налогов в Украине. Сейчас у группы народных депутатов появилась идея о том, чтобы Украина позаимствовала польскую систему налогообложения. Данило Гетманцев дал клятву, что такой вопрос не рассматривается. Хочу подчеркнуть, что вопрос не в модели налогообложения, ни в одной стране мира не любят платить налоги, а во внутренних экономических проблемах, которые до сих пор не решены", - пояснил Непран.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты отметил важность решения проблемных вопросов для наполнения бюджета

"До тех пор пока не будут решены основные наши три главные проблемы – верховенство права, гарантия прав собственности и преодолена системная коррупция, говорить об усовершенствовании системы налогообложения нет смысла. Я против поднятия налогов. Поскольку мы пока не исчерпали все другие возможные варианты для наполнения бюджета. В частности, у нас на таможне теряются миллиарды гривен. Также далеко ходить не надо - ситуация с табачной фабрикой в Винниках и дьюти-фри, через которые масштабно шли контрабандой сигареты и алкогольные изделия. И таких позиций много. Поэтому если навести порядок в этих сферах, так и не нужно будет поднимать налоги", - добавил он.