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Есть доказательства, что Россия совершала системные военные преступления на всех оккупированных землях Украины, - США

22 ноября, 2022 вторник
00:49
война с Россией

У правоохранителей все больше доказательств того, что агрессия РФ в Украине сопровождалась системными военными преступлениями, совершенными в каждом регионе, где были дислоцированы российские силы

Об этом сообщила во время телефонной конференции в понедельник посол по особым поручениям США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает Укринформ.

"Агрессия против Украины является явным нарушением Устава ООН, и у нас есть все больше доказательств того, что эта агрессия сопровождалась системными военными преступлениями, совершенными в каждом регионе, где были дислоцированы российские силы", - отметила представитель США.

Она отметила, что это включает пытки и жестокое обращение как с гражданскими, так и с военнопленными, а также попытки скрыть эти преступления. Шаак также напомнила о создании Россией огромной инфраструктуры фильтрации, где, по предварительным отчетам, происходит физическое и психологическое насилие, включая самовольные казни.

В то же время, по ее словам, речь идет об умышленных, невыборочных и непропорциональных обстрелах гражданского населения и элементах гражданской инфраструктуры.

"Каждый отдельный удар нужно оценивать, учитывая, были ли вблизи военные объекты, или там были чисто гражданские объекты", - отметила представитель администрации в ответ на вопрос, считают ли в США обстрелы россиянами гражданских объектов военными. преступлениями.

При этом она подчеркнула, что сейчас наблюдается "постоянная схема атак на гражданские элементы". По ее словам, российские атаки проходят очень далеко от военных целей, из-за чего возникает логичный вопрос о военной целесообразности таких действий. Она подчеркнула, что эти атаки служат лишь для того, чтобы оставить гражданских без электричества, тепла или воды, или чтобы ударить по транспорту, который вывозит людей из зоны боевых действий.

"Следовательно, каждый отдельный инцидент придется очень внимательно рассматривать прокурорам, но такая закономерность вызывает глубокую тревогу",- подчеркнула Шаак.

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терроризм
США
воєнні злочини Росії
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