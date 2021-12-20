Есть четкие доказательства, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее и заражает вакцинированных, - ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее всех других его вариантов
Об этом сообщает Reuters.
"Сейчас есть четкие доказательства того, что "Омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем вариант Delta", – сказал Гебреисус во время брифинга.
Глава ВОЗ добавил, что даже вакцинированные от COVID-19 люди могут заражаться этим штаммом.
"И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться штаммом впервые или повторно", - подчеркнул Гебреисус.
- Как сообщалось ранее, компания Moderna заявила, что бустерная доза ее вакцины от COVID-19 защищает от штамма коронавируса "Омикрон" и в 37 раз повышает уровень антител.
- Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал пять рекомендаций для населения, чтобы защититься от штамма коронавируса "Омикрон".
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