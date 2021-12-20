Есть четкие доказательства, что штамм "Омикрон" распространяется гораздо быстрее и заражает вакцинированных, - ВОЗ

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас есть четкие доказательства того, что "Омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем вариант Delta", – сказал Гебреисус во время брифинга.

Глава ВОЗ добавил, что даже вакцинированные от COVID-19 люди могут заражаться этим штаммом.

"И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут заразиться штаммом впервые или повторно", - подчеркнул Гебреисус.