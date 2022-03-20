Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь, – Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении
Об этом журналистам сообщили в Генштабе ВСУ и источники в разведке.
В частности, в Генштабе заявили, что угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. В то же время подчеркивают, что силы обороны Украины готовы к отпору.
По данным разведки, наступление из Беларуси может начаться в ближайшие 1-2 дня. Несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.
- Напомним, в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе.
- В воинских частях Беларуси заменяют офицеров. Свои не хотят воевать с Украиной.
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