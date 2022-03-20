Есть большая угроза наступления из Беларуси на Волынь, – Генштаб

Об этом журналистам сообщили в Генштабе ВСУ и источники в разведке.



В частности, в Генштабе заявили, что угроза наступления из Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. В то же время подчеркивают, что силы обороны Украины готовы к отпору.

По данным разведки, наступление из Беларуси может начаться в ближайшие 1-2 дня. Несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей Беларуси, решение принято руководством страны.

Напомним, в МВД заявили, что российская техника подходит к белорусско-украинской границе.

В воинских частях Беларуси заменяют офицеров. Свои не хотят воевать с Украиной.