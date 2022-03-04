"Есть большая проблема с нехваткой лекарства": Порошенко призвал владельцев аптек срочно их открыть

Об этом передает Прямой .



"Серьезная проблема - медикаменты. Очереди огромные. Вышли с инициативой, чтобы срочно обязать всех владельцев, в том числе негосударственной формы собственности, открыть аптеки. Сегодня нет проблем с лекарством, потому что по гуманитарной помощи любое лекарство нам может быть доставлено мгновенно", – сказал Порошенко.

Он отметил, что для предоставления гуманитарной помощи активистке и депутату от "Европейской Солидарности" в разных регионах Украины развернули сеть волонтерских центров.

"Наши женщины-депутатки активно участвуют в развитии - уже запущена сеть волонтерских центров по всей стране, где оказывают гуманитарную помощь семьям военных, пожилым людям, людям с детьми, которые в условиях гуманитарного кризиса оказались без средств существования, без продовольствия, без воды ", – заметил Порошенко.

"Мы сегодня, объединившись, помогаем организовать эту работу и охотно это делаем", - добавил Петр Порошенко.



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