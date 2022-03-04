"Есть большая проблема с нехваткой лекарства": Порошенко призвал владельцев аптек срочно их открыть
Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал владельцев негосударственных аптек срочно их открыть, потому что дефицит лекарств становится критическим для многих людей
Об этом передает Прямой .
"Серьезная проблема - медикаменты. Очереди огромные. Вышли с инициативой, чтобы срочно обязать всех владельцев, в том числе негосударственной формы собственности, открыть аптеки. Сегодня нет проблем с лекарством, потому что по гуманитарной помощи любое лекарство нам может быть доставлено мгновенно", – сказал Порошенко.
Он отметил, что для предоставления гуманитарной помощи активистке и депутату от "Европейской Солидарности" в разных регионах Украины развернули сеть волонтерских центров.
"Наши женщины-депутатки активно участвуют в развитии - уже запущена сеть волонтерских центров по всей стране, где оказывают гуманитарную помощь семьям военных, пожилым людям, людям с детьми, которые в условиях гуманитарного кризиса оказались без средств существования, без продовольствия, без воды ", – заметил Порошенко.
"Мы сегодня, объединившись, помогаем организовать эту работу и охотно это делаем", - добавил Петр Порошенко.
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