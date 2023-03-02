"Есть амбициозные планы производства дронов": Рада планирует увеличить расходы Госбюджета на оборону
Верховная Рада планирует увеличить расходы Госбюджета на оборону, в частности выделить средства на производство дронов. Требуется 30 млрд гривен
Об этом нардеп от "Слуги Народа", глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа сказала в интервью LB.UA.
"Есть большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов. Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. О средствах из бюджета – будем искать источники", - заявила народная избранница.
"У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – добавила она.
- 24 февраля Верховная Рада Украины приняла первые изменения в Госбюджет , в частности по финансированию для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления.
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