Об этом нардеп от "Слуги Народа", глава комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа сказала в интервью LB.UA.

"Есть большая дискуссия – необходимость увеличить расходы на закупку беспилотников, на так называемую армию дронов. Есть амбициозные планы производства дронов в Украине. Поэтому это у нас первоочередная потребность. Здесь речь идет о 30 млрд грн. Принципиальная поддержка этого есть. Из Резервного фонда выделены первые 10 млрд грн. О средствах из бюджета – будем искать источники", - заявила народная избранница.

"У нас станет больше понимания наших финансовых возможностей после того, как определимся с программой сотрудничества с Международным валютным фондом", – добавила она.