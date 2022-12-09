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Есть 27137 задокументированных случаев военных преступлений россиян в Украине, - председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Захаров

9 декабря, 2022 пятница
12:09
война с Россией

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров сообщил, что от полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировано более 27137 случаев военных преступлений россиян

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В ООН заявляют, что более 7000 гражданских граждан Украины погибли с начала полномасштабного вторжения России. В нашей базе данных, которую мы ведем в рамках инициативы "Трибунал для Путина", задокументировано более 6200 погибших граждан Украины в результате российской агрессии. На сегодняшний день также зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано. задокументировано 27170 инцидентов, которые мы классифицируем как военные преступления, совершенные военными РФ", - рассказал Захаров.

Аналитик также подчеркнул, что о большом количестве случаев похищения людей оккупантами.

"Также следует отметить, что мы зафиксировали очень большое количество случаев об исчезновении людей. В нашей базе данных зафиксировано почти 3050 случаев исчезновения людей на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что похищение гражданских людей является элементом действий оккупационной политики России", - добавил он. он.

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Россия
ООН
терроризм
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
геноцид украинцев
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