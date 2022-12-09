Есть 27137 задокументированных случаев военных преступлений россиян в Украине, - председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Захаров
Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров сообщил, что от полномасштабного вторжения России в Украине зафиксировано более 27137 случаев военных преступлений россиян
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В ООН заявляют, что более 7000 гражданских граждан Украины погибли с начала полномасштабного вторжения России. В нашей базе данных, которую мы ведем в рамках инициативы "Трибунал для Путина", задокументировано более 6200 погибших граждан Украины в результате российской агрессии. На сегодняшний день также зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано. задокументировано 27170 инцидентов, которые мы классифицируем как военные преступления, совершенные военными РФ", - рассказал Захаров.
Аналитик также подчеркнул, что о большом количестве случаев похищения людей оккупантами.
"Также следует отметить, что мы зафиксировали очень большое количество случаев об исчезновении людей. В нашей базе данных зафиксировано почти 3050 случаев исчезновения людей на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что похищение гражданских людей является элементом действий оккупационной политики России", - добавил он. он.
- 7 декабря глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила , что российские вооруженные силы после вторжения в Украину 24 февраля казнили сотни гражданских лиц , что можно трактовать, как военные преступления
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное