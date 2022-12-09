Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"В ООН заявляют, что более 7000 гражданских граждан Украины погибли с начала полномасштабного вторжения России. В нашей базе данных, которую мы ведем в рамках инициативы "Трибунал для Путина", задокументировано более 6200 погибших граждан Украины в результате российской агрессии. На сегодняшний день также зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано и зафиксировано. задокументировано 27170 инцидентов, которые мы классифицируем как военные преступления, совершенные военными РФ", - рассказал Захаров.



Аналитик также подчеркнул, что о большом количестве случаев похищения людей оккупантами.



"Также следует отметить, что мы зафиксировали очень большое количество случаев об исчезновении людей. В нашей базе данных зафиксировано почти 3050 случаев исчезновения людей на временно оккупированных территориях. Это свидетельствует о том, что похищение гражданских людей является элементом действий оккупационной политики России", - добавил он. он.



7 декабря глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила , что российские вооруженные силы после вторжения в Украину 24 февраля казнили сотни гражданских лиц , что можно трактовать, как военные преступления