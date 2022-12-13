Есть 11 квартир в Киеве. Депутату Госдумы РФ объявили подозрение за голосование о принятии украинских регионов в Россию

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

2При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, уроженцу г. Мариуполь, сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины)", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что подозреваемый принял участие в голосовании за принятие в состав России некоторых украинских регионов - Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Кроме того, депутат госдумы РФ посещал временно оккупированные территории Украины. Правоохранители установили, что тот неоднократно передавал военное и другое оборудование.

Сообщается, что подозреваемый способствовал увлечению рашистами его родного города Мариуполь.

"В ходе досудебного расследования у него выявлено 11 объектов недвижимости в Киеве", - информирует прокуратура.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на его имущество.

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших

Российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.

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