Есть 11 квартир в Киеве. Депутату Госдумы РФ объявили подозрение за голосование о принятии украинских регионов в Россию
Один из депутатов Госдумы России, голосовавший за принятие временно оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожской области, получил подозрение
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
2При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, уроженцу г. Мариуполь, сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины)", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что подозреваемый принял участие в голосовании за принятие в состав России некоторых украинских регионов - Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
Кроме того, депутат госдумы РФ посещал временно оккупированные территории Украины. Правоохранители установили, что тот неоднократно передавал военное и другое оборудование.
Сообщается, что подозреваемый способствовал увлечению рашистами его родного города Мариуполь.
"В ходе досудебного расследования у него выявлено 11 объектов недвижимости в Киеве", - информирует прокуратура.
В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на его имущество.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
- Российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.
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