"Есть 10 дней": глава Днепропетровщины призвал гражданских вернуть оружие, выданное в начале масштабного вторжения
Гражданские в течение 10 дней должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые получили в начале полномасштабного вторжения
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак во время совещания с правоохранителями по ситуации в безопасности в регионе.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения гражданским выдали оружие для защиты своих семей и домов. После стабилизации ситуации в регионе часть людей вернула оружие, остальные же оставили его "на руках".
"Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", - подчеркнул Лысак.
Глава ОВА добавил, что на совещании также обсудили вопросы разминирования территорий. Он подчеркнул, что завершить его необходимо до начала весенних полевых работ.
Кроме того, с правоохранителями поговорили о продолжении наведения порядка в криминогенной ситуации региона.
- В ночь с 5 на 6 марта российские войска запустили четыре дрона по территории Днепропетровской области.
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