Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак во время совещания с правоохранителями по ситуации в безопасности в регионе.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения гражданским выдали оружие для защиты своих семей и домов. После стабилизации ситуации в регионе часть людей вернула оружие, остальные же оставили его "на руках".

"Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке", - подчеркнул Лысак.

Глава ОВА добавил, что на совещании также обсудили вопросы разминирования территорий. Он подчеркнул, что завершить его необходимо до начала весенних полевых работ.

Кроме того, с правоохранителями поговорили о продолжении наведения порядка в криминогенной ситуации региона.