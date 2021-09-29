Эспрессо вошло в Белый список наиболее качественных онлайн-медиа

Об этом сообщает Институт массовой информации.

В Белый список наиболее качественных онлайн-медиа вошли такие редакции: Суспильне, "Лига", "Украинская правда" Укринформ, Радио Свобода, "Зеркало недели", НВ, "Эспрессо" и "Бабель".

Таковы результаты очередного витка двухэтапного глубинного мониторинга онлайн-медиа, который Институт массовой информации проводит раз в полгода.

"В перечень попали сразу три новых медиа: НВ," Эспрессо "и" Бабель ". На первом этапе исследования 50 популярных украинских онлайн-медиа, отобранных на основе данных предыдущих мониторингов ИМИ, SimilarWeb и Gemius, оценивались на предмет наличия манипуляций, фейков, черного пиара. На втором этапе исследования медиа, которые прошли первый этап, анализировались по следующим критериям: стандарты баланса, достоверности и отделения фактов от комментариев, наличие на ресурсах джинсы, сексизма и языка вражды, а также на предмет прозрачности - наличие на сайте контактов редакционных политик, финансовой прозрачности ", - говорится в сообщении.





По результатам анализа, уровень соблюдения профессиональных стандартов на ресурсах, которые вошли в Белый список, в среднем составляет около 96%. В центральной ленте новостей на этих сайтах не обнаружено джинсы (хотя случались материалы с ненадлежащей маркировкой), языка вражды, сексизма и фейков.

На идею анализа Институт массовой информации натолкнули подобные международные инициативы UnitedforNews, TheJournalismTrustInitiative и команда Internews Network.