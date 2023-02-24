Эспрессо представит сериал Ukraїner "Деоккупация. Экспедиция по освобожденным регионам"
С 25 февраля, каждую субботу в 11:00 с повтором в 23:20 телеканал Эспрессо будет демонстрировать сериал Ukraїner "Деоккупация. Экспедиция по освобожденным регионам" о жизни деоккупированных населенных пунктов Украины
Документальный цикл Богдана Логвиненко, Николая Носка и Екатерины Пилюгиной – поездки в города и села деоккупированных регионов. Авторы фильма общаются с местными о жизни в оккупации и их сопротивлении захватчикам – и фиксируют уникальные истории на видео. На данный момент команда реализовала уже 20 серий репортажей из Полесья, Северской, Слобожанской, Донетчины и Таврии.
Авторы цикла говорят: "Деоккупация" - эмоционально сложнейшая экспедиция, но мы понимаем, насколько ценно фиксировать все именно сейчас. Команда Ukraїner системно освещает быт и сопротивление украинцев во время российско-украинской войны. Будем продолжать документировать жизнь деоккупированных населенных пунктов и в 2023 году. Планируем такую экспедицию и в Крым.
Напомним, Ukraїner - это одна из крупнейших волонтерских медиаорганизаций в Украине, объединяющая более 700 волонтеров. До 24 февраля 2022 года Ukraїner была медиаплощадкой с уникальными историями, видео- и фотоконтентом об украинских исторических регионах, а также о развитии нашего общества - воплощение реформ, сохранение наследия и исторической памяти. С 24 февраля 2022 года медиа начало говорить о войне и преодолении катастроф, вызванных оккупационными войсками. Самый масштабный с тех пор проект – сериал "Деоккупация", который в ноябре "Деоккупация" оказался среди номинантов на Шевченковскую премию 2023 года в категории "Публицистика, журналистика", а затем попал в шортлист этой премии.
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