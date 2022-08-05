"Тихий террор. Хроники ада" – это фильм-хроника о жизни временно оккупированного Херсона с 24 февраля до конца весны.

Российская пропаганда делает все, чтобы создать во временно оккупированном городе картинку "мирной жизни". На самом же деле продолжаются массовые похищения и пытки людей, херсонцев держат в информационной изоляции, не позволяют покидать оккупированный регион.

Герои фильма – люди, которым чудом удалось вырваться из города, и согласившиеся рассказать об ужасах, происходящих в застенках застенков российских захватчиков, на камеру. Своими историями делятся пережившие похищения и пытки херсонцы, а также активисты, волонтеры, журналисты.

"То, что происходит в Херсоне, очень трудно показать на видео. Потому что весь ужас, весь этот тихий террор он происходит в подвалах, он происходит ночью. И я не знаю, что лучше, когда в твой дом прилетает ракета, или когда тебя ставят к стенки в каком-то подвале, куда тебя привозят из собственного дома? – рассказывает один из героев фильма.

В заложниках у российских военных по состоянию на сегодняшний день - несколькосот тысяч человек. Однако Херсон оказывает героическое сопротивление.

Показ фильма "Тихий террор. Хроники ада" состоится на Эспрессо в эту субботу, 6 августа, в 15:40, а также в воскресенье, 7 августа, в 21:30.

