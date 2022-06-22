Эспрессо - патриотический телеканал, отключение его из эфира нужно срочно исправлять, - нардеп Гончаренко

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я вижу проблему с отключением ряда телеканалов и в том числе телеканала "Эспрессо" от цифрового вещания. На записи ролика, из кабинета Зеленского, был слышен аудиофайл телеканала "Эспрессо". Это очень показательно, что сами власти хотят смотреть объективные СМИ, а не марафон, который с каждым днем смотрят меньше людей", - заметил Гончаренко.

Также народный депутат добавил, что телеканал "Эспрессо" – это патриотический канал с патриотическими журналистами.

"Военное время накладывает отпечаток. Демократические страны были в военных состояниях. Этот опыт говорит, что на каждом канале назначается ответственный человек, который коммуникирует со спецслужбами и следит за эфирами и контентом. Телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" без проблем бы встроились в систему и отвечали всем требованиям."Эспрессо" абсолютно патриотический канал с патриотическими журналистами.Решение об отключении является неправильным и необоснованным.Это нужно срочно исправлять.Мы защищаем не только нашу независимость, но и наши ценности. А наши ценности - это ценности свободы. Мы не должны построить здесь вторую Россию", – подчеркнул Гончаренко.

Николай Княжицкий: Как выключали Эспрессо

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины отмечает важность информационного фронта и призывает подписать петицию, чтобы вернуть телеканал "Эспрессо" в украинский цифровой эфир

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