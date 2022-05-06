English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Эспрессо на YouTube собрал миллион подписчиков

Эспрессо на YouTube собрал миллион подписчиков

6 мая, 2022 пятница
16:10
Общество Youtube

Телеканал Эспрессо на своем YouTube канале собрал миллион подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала

На платформе YouTube Эспрессо начал трансляцию осенью 2013 сразу после создания во время Революции Достоинства. Благодаря нашим трансляциям зрители всего мира следили за драматическими событиями Майдана, на котором украинцы боролись за Независимость. Вместе с победой украинцев на Майдане в 2014 году YouTube-канал Эспрессо получил серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков и установил рекорд по аудитории, одновременно просматривавшей стрим на платформе YouTube.

В течение следующих восьми лет журналисты Эспрессо продолжали освещать все важные события Украины, а к нашему YouTube каналу присоединялись новые зрители.

Символично, что очередной рубеж мы преодолели во время обострения российско-украинского противостояния, когда украинцы борются за Свободу и Независимость. Уверены, что и в этот раз золотую кнопку YouTube Эспрессо получит вместе с победой украинцев в российско-украинской войне.

Телеканал Эспрессо продолжает рассказывать обо всех важных событиях общества и смотреть на украинский взгляд.

Спасибо всем зрителям за доверие!

Слава Украине!

Подписаться на наш Youtube-канал можно здесь:

YouTube
эспрессо
Эспрессо Т2
Читайте также:
Олександр Лукашенко
5 мая, 2022 четверг
Лукашенко опроверг участие Беларуси в войне против Украины и выразил удивление тем, что российская "операция так затянулась"
4 мая, 2022 среда
Без денег, без документов, без связи: зафиксировано местонахождение 300 депортированных россиянами мариупольцев
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
4 мая, 2022 среда
Французские гаубицы с американскими боеприпасами смогут уничтожать российские цели с первого выстрела. Колонка Сергея Згурца
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
6 мая
17:17
"Выход один – 200-й или 300-й": оккупант рассказал жене, что в одном из соединений армии РФ из 800 военных осталось около 50
17:15
"Сила крепкая с Зеленским": исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Гэмилл с желто-синим световым мечом поддержал президента Украины
17:01
Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных
16:59
Мирча Луческу
Я хочу, чтобы эта бесовая война закончилась, - тренер "Динамо" Луческу
16:50
Сборная Украины по футболу может сыграть с Сан-Марино, - СМИ
16:49
Эксклюзив
В России остались те, кто поддерживает "великие имперские идеи". Люди с европейским мировоззрением покинули страну, – экс-спикер представительства ЕС в Украине.
16:46
На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области не будут, - Кличко
16:45
Терехов призвал харьковчан 9 мая не ходить к мемориалу Славы из-за возможных провокации РФ
16:42
"Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит": СБУ перехватила разговор россиян об оказавшихся в РФ украинцах
16:31
В Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, в Хмельницкой области - обезвредила группу диверсантов
16:26
Украинская Википедия установила новый рекорд – 15 место в мире по популярности
16:26
Вицеспикер молдавского парламента Батринча планирует надеть "георгиевскую ленту" 9 мая
16:13
Министр обороны Германии анонсировала передачу Украине гаубиц
16:11
Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины
16:07
Эстония направила Украине военную помощь на сумму €230 млн, - Центр оборонных инвестиций
16:07
Эксклюзив
Россия сосредоточила в Изюме более 22 батальонных групп, которые пытаются прорваться в направлении Донетчины, - депутат горсовета
16:02
Террористы "ЛНР" и "ДНР" назначили "послов" в России
15:57
Эксклюзив
Азовсталь
Оккупанты бросают на штурм "Азовстали" все силы, которые могут, но украинские воины не сдали позиций на объекте, - сокомандир ССО "Азов" Киев
15:53
нефть
Финляндия в марте сократила закупки нефти из РФ на 70%
15:40
Украина договорилась с Польшей об условиях перевозки горючего, - Мининфраструктуры
15:28
Франция впервые не пригласила представителей России и Беларуси на празднование Дня победы
15:21
Укрпочта анонсировала последнюю возможность приобрести марки с российским кораблем
15:21
Эксклюзив
Нардеп Гончаренко призвал подписать петицию о возвращении Эспрессо в цифровой эфир
15:17
Дмитрий Песков
Песков заявил о невозможности "широкого празднования" в Мариуполе 9 мая
15:14
В Берлине откроют выставку, посвященную войне в Украине
15:04
Россия обстреляла авто для эвакуации из Азовстали, один военный погиб, есть раненые, - "Азов"
15:00
Эксклюзив
Защитники Азовстали сковывают большую группировку российских войск – военный эксперт Ступак
15:00
#RussianShameDay: мир призывают стыдить россиян, которые будут праздновать "День победы" в Мариуполе над свежими могилами невинных людей
14:49
Эксклюзив
США могут снять антимонопольный иммунитет с картельного сговора стран ОПЕК, - юрист Загребельская
14:43
В Броварах на время военного положения запретили деятельность УПЦ (МП)
14:43
"Москали - это мерзость": на Донецком направлении Украину защищает "Четкий Паца"
14:38
В кремле отказались подтвердить, что Путин извинился перед премьером Израиля за антисемитские заявления Лаврова
14:31
Россия рассматривает возможность официального объявления войны Украине 9 мая, - Шмыгаль
14:21
Около острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном", - Думская
14:16
71% граждан Евросоюза уверены, что Украина является частью европейской семьи, - опрос Flash Eurobarometer
14:13
Российские войска пытаются окружить Попасную на Луганщине, - мэр
13:59
В Херсонской области оккупанты и коллаборанты пытаются ввести систему областных департаментов
13:53
Эксклюзив
Если Путин не уничтожит свой народ, то народ уничтожит Путина, – военный эксперт Козий о вероятности всеобщей мобилизации в России
13:49
В Нидерландах неизвестные разрисовали военное кладбище свастикой и флагами Украины, МИД назвало это провокацией
13:48
Россияне используют документы якобы убитых украинских солдат, которые похитили путем мародерства в домах Мариуполя, для публикаций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV