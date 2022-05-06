Эспрессо на YouTube собрал миллион подписчиков

На платформе YouTube Эспрессо начал трансляцию осенью 2013 сразу после создания во время Революции Достоинства. Благодаря нашим трансляциям зрители всего мира следили за драматическими событиями Майдана, на котором украинцы боролись за Независимость. Вместе с победой украинцев на Майдане в 2014 году YouTube-канал Эспрессо получил серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков и установил рекорд по аудитории, одновременно просматривавшей стрим на платформе YouTube.

В течение следующих восьми лет журналисты Эспрессо продолжали освещать все важные события Украины, а к нашему YouTube каналу присоединялись новые зрители.

Символично, что очередной рубеж мы преодолели во время обострения российско-украинского противостояния, когда украинцы борются за Свободу и Независимость. Уверены, что и в этот раз золотую кнопку YouTube Эспрессо получит вместе с победой украинцев в российско-украинской войне.

Телеканал Эспрессо продолжает рассказывать обо всех важных событиях общества и смотреть на украинский взгляд.

Спасибо всем зрителям за доверие!

Слава Украине!

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