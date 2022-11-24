Знали ли мы, что выйдем в первые дни Майдана? Нет, конечно. Хотя готовились к этому выходу несколько месяцев. Нашим планом было выйти в эфир перед подписанием Соглашения об Ассоциации Украина — ЕС. На этих кадрах Мария Гурская в Вильнюсе. Янукович тогда, конечно, ничего не подписал. С этого времени за это европейское будущее и боремся.

И в эфире, и на фронте, где есть много эспрессовцев. Есть, к сожалению, и погибшие среди наших коллег, которых мы будем всегда помнить.

Мы тоже всегда боролись и за собственную независимость. Никогда Эспрессо не становилось и не станет рупором какой-либо одной политической силы. И всегда постарается нести зрителям правду.

Мы всегда боролись и за собственную независимость. Никогда Эспрессо не становилось и не станет рупором какой-либо одной политической силы. И всегда постарается нести зрителям правду

С нами часто боролись власти. В ходе Майдана Янукович отказался выдать лицензию Эспрессо, а подконтрольная ему СБУ подготовила план физического уничтожения редакции вместе с 5 каналом и ТВi. Эспрессо получил лицензию у Латвии на спутниковое вещание и только после Майдана начал развиваться свободно в Украине.

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С началом войны Эспрессо снова выключили незаконно из сети Т2. Уже нынешние власти решили воспользоваться войной, потому что надеялись на слабость российских нацистов, скорую победу, после которой на волне успехов ВСУ можно будет установить авторитарный режим.

Эспрессо будет всегда оставаться со своими верными зрителями, мы вернемся к тем, кто нас временно не может смотреть

Они ошиблись. Победа, к сожалению, для нас всех не стала такой быстрой. Сама же эта война стала мировой войной демократии против авторитаризма. И украинским властям придется выбирать: восстановить демократию или исчезнуть.

Как бы ни случилось — Эспрессо будет всегда оставаться со своими верными зрителями, мы вернемся к тем, кто нас временно не может смотреть.

Вместе мы обязательно победим русский нацизм и станем частью ЕС, где будут властвовать верховенство прав и свободы слова!

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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