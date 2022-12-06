Эспрессо: Белая Церковь наградили "За службу и победу"
Нагрудным знаком командующего ВСУ "За службу и победу" III степени и почетными грамотами награждены работники Эспрессо: Белая Церковь
"Команде Эспрессо: Белая Церковь было невероятно приятно получить от Командования Объединенных Сил ВС Украины награду и благодарность за нашу работу на информационном фронте", – сказала главная редактор "Эспрессо: Белая Церковь" Екатерина Головина.
Напомним, телеканал "Эспрессо: Белая Церковь" начал вещание в 2020 году, 17 июля состоялся первый прямой эфир.
В условиях российско-украинской войны канал освещает актуальные новости, волонтерское движение и героические поступки наших защитников.
Только вместе мы сможем одержать победу!
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