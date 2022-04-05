Эспрессо, 5-й канал и Прямой отключила Банковая. Именно так начиналась цензура в путинской России, - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"Давайте будем честными: 5 канал, Прямой и Эспрессо из эфира отключила Банковая. И это не военная цензура, а политическая. Не знаю, связано ли это с прогрессом в переговорах с РФ и возможным соглашением, которое придется продавать населению (и какое в случае треша эти каналы критиковали бы) Но как международник точно знаю: диктатура поглощает и засасывает мягко и незаметно.Сделав один шаг, сложно удержаться от второго... третьего... и в какой-то момент оказываешься за всеми красными линиями ", – отметил журналист.

Следующим на отключение вполне может быть Европравда, потому что снова напишет реальную картину. Либо УП, либо НП, либо любое другое СМИ. Цель – чтобы другие увидели и сами писали то, чего ждут власти. Чтобы чего не вышло.

"Именно так начиналась нынешняя российская цензура в нулевых, в начале Путина. Поэтому коллеги-журналисты и давайте не будем молчать", - призывает Сергей Сидоренко.

Он отмечает, что вещание 5 канала, Прямого и Эспрессо должно восстановиться безотлагательно!

"Я не являюсь зрителем этих каналов от слова вообще, но это не имеет значения. Потому что на кону очень много. в том числе для нашего движения к членству в ЕС. Потому что разные опции россии в Евросоюз не берут. Не верите – спросите у Турции" , – подытожил репортер ЕН.

Напомним, сегодня Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Эспрессо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.

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