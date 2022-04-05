Эспрессо, 5-й канал и Прямой отключила Банковая. Именно так начиналась цензура в путинской России, - журналист
Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это делать невозможно, одновременно действуя как Россия
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
"Давайте будем честными: 5 канал, Прямой и Эспрессо из эфира отключила Банковая. И это не военная цензура, а политическая. Не знаю, связано ли это с прогрессом в переговорах с РФ и возможным соглашением, которое придется продавать населению (и какое в случае треша эти каналы критиковали бы) Но как международник точно знаю: диктатура поглощает и засасывает мягко и незаметно.Сделав один шаг, сложно удержаться от второго... третьего... и в какой-то момент оказываешься за всеми красными линиями ", – отметил журналист.
Следующим на отключение вполне может быть Европравда, потому что снова напишет реальную картину. Либо УП, либо НП, либо любое другое СМИ. Цель – чтобы другие увидели и сами писали то, чего ждут власти. Чтобы чего не вышло.
"Именно так начиналась нынешняя российская цензура в нулевых, в начале Путина. Поэтому коллеги-журналисты и давайте не будем молчать", - призывает Сергей Сидоренко.
Он отмечает, что вещание 5 канала, Прямого и Эспрессо должно восстановиться безотлагательно!
"Я не являюсь зрителем этих каналов от слова вообще, но это не имеет значения. Потому что на кону очень много. в том числе для нашего движения к членству в ЕС. Потому что разные опции россии в Евросоюз не берут. Не верите – спросите у Турции" , – подытожил репортер ЕН.
- Напомним, сегодня Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Эспрессо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету.
- Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное