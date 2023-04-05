Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от "ЕС" Ростислав Павленко.

"Нет никаких законных оснований исключать из цифрового вещания эти каналы. Были по этому поводу разные международные обращения. Это важно, потому что это интеграция в ЕС и НАТО. Это также важно для внутреннего права граждан на информацию, право получать разные взгляды. Тем более что журналисты с начала полномасштабного вторжения очень хорошо учитывают все соображения безопасности и по всем трем каналам я не знаю ни одного упрека, что было нарушено единство или подвергнуто сомнению вопросы безопасности, на мой взгляд, каналы просто нужно вернуть в цифровое вещание и исправить еще одно совершенно ненужное. и искусственную ситуацию", – считает он.