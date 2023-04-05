Эспрессо, 5-й и Прямой каналы за время войны не ставили под сомнение вопросы безопасности, их нужно вернуть в "цифру", - нардеп Павленко
Нет никаких законных оснований исключать из цифрового вещания Эспрессо, 5-й и Прямой каналы – нужно исправить совершенно ненужную и искусственную ситуацию
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат от "ЕС" Ростислав Павленко.
"Нет никаких законных оснований исключать из цифрового вещания эти каналы. Были по этому поводу разные международные обращения. Это важно, потому что это интеграция в ЕС и НАТО. Это также важно для внутреннего права граждан на информацию, право получать разные взгляды. Тем более что журналисты с начала полномасштабного вторжения очень хорошо учитывают все соображения безопасности и по всем трем каналам я не знаю ни одного упрека, что было нарушено единство или подвергнуто сомнению вопросы безопасности, на мой взгляд, каналы просто нужно вернуть в цифровое вещание и исправить еще одно совершенно ненужное. и искусственную ситуацию", – считает он.
- 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил Эспрессо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
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- Глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Эспрессо, 5 канала и Прямого нет в телемарафоне из-за необходимости изменять его формат или видение каналов по нему
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