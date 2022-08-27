Espreso.tv покажет центральный матч Первой лиги между ФК "Карпаты" и ФСК "Мариуполь"
Матч ФК "Карпаты" – ФСК "Мариуполь" начнется в 16:00 в субботу, 27 августа
Трансляция начинается предматчевой студией, поэтому начало трансляции на YouTube в 15:30.
Также после матча смотрите аналитику от экспертов, которые обсудят игру и результаты команд.
ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФК КАРПАТЫ
Напомним, что 26 августа, учитывая повышенный зрительский интерес к матчу, преследуя цель создания своеобразного виртуального телекоммуникационного моста "Львов — Мариуполь", в рамках единого YouTube пула клубов Первой лиги; при всестороннем содействии клубу-хозяину матча - ФК "Карпаты", Администрация ПФЛ совместно с собственным маркетинговым партнером приняла решение о показе прямой трансляции матча "Карпаты" - ФСК "Мариуполь" на YouTube в представительстве национального телевизионного канала "Еспресо".
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