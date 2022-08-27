Трансляция начинается предматчевой студией, поэтому начало трансляции на YouTube в 15:30.

Также после матча смотрите аналитику от экспертов, которые обсудят игру и результаты команд.

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФК КАРПАТЫ

Напомним, что 26 августа, учитывая повышенный зрительский интерес к матчу, преследуя цель создания своеобразного виртуального телекоммуникационного моста "Львов — Мариуполь", в рамках единого YouTube пула клубов Первой лиги; при всестороннем содействии клубу-хозяину матча - ФК "Карпаты", Администрация ПФЛ совместно с собственным маркетинговым партнером приняла решение о показе прямой трансляции матча "Карпаты" - ФСК "Мариуполь" на YouTube в представительстве национального телевизионного канала "Еспресо".