Еспресо знакомится со зрителями и читателями

"Дорогие друзья! Мы хотели бы с Вами лучше познакомиться. Если Вы читаете или смотрите Еспресо, заполните, пожалуйста, эту форму. Это займет всего 5 минут вашего времени. Будем знакомы!" - говорится в обращении.

Чтобы заполнить форму знакомства, нужно перейти по ссылке или сканировать QR-код.

В конце января среди всех участников опроса будут разыграны ценные призы от Еспресо.

Будем знакомы!