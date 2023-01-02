Еспресо знакомится со зрителями и читателями
В начале года команда Еспресо создала форму опроса, которая поможет лучше познакомиться со зрительской и читательской аудиторией
"Дорогие друзья! Мы хотели бы с Вами лучше познакомиться. Если Вы читаете или смотрите Еспресо, заполните, пожалуйста, эту форму. Это займет всего 5 минут вашего времени. Будем знакомы!" - говорится в обращении.
Чтобы заполнить форму знакомства, нужно перейти по ссылке или сканировать QR-код.
В конце января среди всех участников опроса будут разыграны ценные призы от Еспресо.
Будем знакомы!
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
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