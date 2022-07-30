Еспресо запустил проект об предателях Украины
Каждая война рождает героев. К сожалению, без предателей тоже не обойтись. О самых гнусных из тех, кого не впустят даже в ад – новый проект "Колаборанты: Список Миклушки", выходящий каждую среду в 17:50 на телеканале Еспресо
В первом выпуске журналист Евгений Миклушка рассказал о предателях Херсонщины. Эта область одной из первых приняла бой 24 февраля. Через два контрольно-пропускных пункта, Каланчак и Чонгар, из Крыма ворвались колонны российской техники в сопровождении авиации. Днем рашисты добрались до Каховской гидростанции, после обеда начались бои за Антоновский мост, соединяющий берега Днепра.
Оправившись от внезапного нападения, украинцы задались вопросом: почему захватчики так быстро зашли в Херсонскую область? Что с фортификацией? Куда делись все мины, которые должны были задержать нападавших? В конце концов почему еще тогда не взорвали Антоновский мост? Ответы на эти вопросы хорошо знают те, кто помогал оккупантам. Это, в частности:
- Игорь Садохин, который на момент полномасштабного вторжения являлся руководителем Антитеррористического центра СБУ в Херсонской области;
- Алексей Ковалев, народный депутат Украины;
- Владимир Сальдо, трижды городской голова Херсона и депутат Верховной Рады VII созыва;
- Сергей Черевко, депутат горсовета от блока Сальдо;
- Кирилл Стремоусов, пророссийский так называемый блогер,
- Игорь Семенчев, бывший голова поселка Антоновка, депутат Харьковского горсовета от блока Сальдо;
- Татьяна Кузьмич, преподаватель Херсонской академии непрерывного образования;
- Геннадий Шелестенко, редактор местного пропагандистского издания, работавший на Партию регионов и ОПЗЖ;
- Александр Кобец, бывший агент КГБ, а впоследствии – СБУ;
- Виталий Булюк, депутат областного совета от партии "Наш край":
- Эдуард Репилевский, депутат областного совета от ОПЗЖ;
- Алена Ротова, депутат областного совета от ОПЗЖ;
- Илья Карамалыков, депутат городского совета из партии "Нам здесь жить";
- Сергей Белик, глава поселка Лазурное и один из фигурантов дела об убийстве Кати Гандзюк.
На какие должности у оккупантов предатели выменяли Родину и свой народ и какая расплата их ждала - смотрите в программе "Колаборанты: Список Миклушки" на телеканале Еспресо.
Если же в вашем регионе завелись предатели – пишите Евгению Миклушке в FB или по электронному адресу [email protected]
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