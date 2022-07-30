В первом выпуске журналист Евгений Миклушка рассказал о предателях Херсонщины. Эта область одной из первых приняла бой 24 февраля. Через два контрольно-пропускных пункта, Каланчак и Чонгар, из Крыма ворвались колонны российской техники в сопровождении авиации. Днем рашисты добрались до Каховской гидростанции, после обеда начались бои за Антоновский мост, соединяющий берега Днепра.

Оправившись от внезапного нападения, украинцы задались вопросом: почему захватчики так быстро зашли в Херсонскую область? Что с фортификацией? Куда делись все мины, которые должны были задержать нападавших? В конце концов почему еще тогда не взорвали Антоновский мост? Ответы на эти вопросы хорошо знают те, кто помогал оккупантам. Это, в частности:

- Игорь Садохин, который на момент полномасштабного вторжения являлся руководителем Антитеррористического центра СБУ в Херсонской области;

- Алексей Ковалев, народный депутат Украины;

- Владимир Сальдо, трижды городской голова Херсона и депутат Верховной Рады VII созыва;

- Сергей Черевко, депутат горсовета от блока Сальдо;

- Кирилл Стремоусов, пророссийский так называемый блогер,

- Игорь Семенчев, бывший голова поселка Антоновка, депутат Харьковского горсовета от блока Сальдо;

- Татьяна Кузьмич, преподаватель Херсонской академии непрерывного образования;

- Геннадий Шелестенко, редактор местного пропагандистского издания, работавший на Партию регионов и ОПЗЖ;

- Александр Кобец, бывший агент КГБ, а впоследствии – СБУ;

- Виталий Булюк, депутат областного совета от партии "Наш край":

- Эдуард Репилевский, депутат областного совета от ОПЗЖ;

- Алена Ротова, депутат областного совета от ОПЗЖ;

- Илья Карамалыков, депутат городского совета из партии "Нам здесь жить";

- Сергей Белик, глава поселка Лазурное и один из фигурантов дела об убийстве Кати Гандзюк.

На какие должности у оккупантов предатели выменяли Родину и свой народ и какая расплата их ждала - смотрите в программе "Колаборанты: Список Миклушки" на телеканале Еспресо.





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